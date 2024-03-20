Як війна в Україні розколола чехів і словаків: WP — про розбіжності між Фіцо та Фіалою

В Чехії ініціювали постачання артилерійських боєприпасів, які дуже необхідні для України, завдяки цьому держава отримала снаряди з країн у всьому світі.

Між прем'єр-міністрами Словаччини та Чехії Робертом Фіцо та Петером Фіалою виникли розбіжності щодо війни в Україні. Протягом березня 2024 року уряд у Празі та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який дружньо налаштований до РФ, опинилися по два боки від прірви між ними.

Про це пише The Washington Post.

Видання нагадує, що прем'єр-міністр Словаччини Фіцо призупинив допомогу Києву та закликав не посилати "ще одну кулю" до України.

"Також він не один раз закликав Україну до закінчення війни, поступившись територіями на користь РФ. Прірва між двома урядами зросла цього місяця, після того, як Прага призупинила традицію неформальних спільних засідань уряду з Братиславою після зустрічі міністра закордонних справ Словаччини з його російським колегою Сергієм Лавровим", — йдеться у WP.

Так звана "суверенна" зовнішня політика Фіцо схожа на позицію його союзника в Угорщині, неліберального прем'єр-міністра Віктора Орбана, який має тісні стосунки з очільником Кремля Путіним.

"Фіцо не відіграє такої ж впертої ролі, як Орбан, на рівні Європейського Союзу, але, тим не менш, він переламав тенденцію серед європейських сусідів України, щиро підтримуючи її оборону", — пише WP.

Водночас прем'єр Чехії Петр Фіала наприкінці лютого заявив, що вважає, що між країнами все ж є розбіжності.

"Я не буду приховувати, це не мало б сенсу, що ми розходимося в поглядах на причини російської агресії проти України та шляхи її вирішення", — додав він.

Тим часом старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Далібор Рохац нагадує, що навіть за найгірших часів в минулому ці відносини характеризувалися "взаємною байдужістю, але ніколи не переходили у відкриту риторичну конфронтацію".

Також у матеріалі нагадали й про реакцію Фіцо на рішення Фіали призупинити міжурядові консультації між Чехією та Словаччиною. Тоді він зауважив, що таке рішення ставить під загрозу зв'язки між двома країнами та звинуватив уряд Фіали "у підтримці війни" в Україні. Після цього чеський політик зустрівся у Празі з лідером словацької опозиції Міхалом Сімецьким та підкреслив їхні спільні погляди на зовнішню політику.

"Ми знаємо, хто є агресором, а хто жертвою, і ми також знаємо, кому потрібно допомогти", — сказав Фіала.

У WP додають, що Фіцо розглядає відкриту підтримку України, як спробу підірвати статус РФ та висміює ідею українського сувернітету, припускаючи, що Київ має повну залежність від США.

"Я не переконаний у щирості Заходу в досягненні миру в Україні. І я знову повторюю, що західна стратегія використання війни в Україні для ослаблення Росії в економічному, військовому і політичному плані не працює", - написав він раніше у своєму Facebook.

Своєю чергою найближчі сусіди Словаччини висловили занепокоєння щодо її позиції.

"Ми стурбовані тим, що Словаччина йде хибним шляхом", — зауважив чеський чиновник, який побажав зберегти анонімність, британській газеті Guardian.

Зазначимо, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не планує змінювати свою думку щодо війни в Україні, попри конфлікт з Чехією.

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