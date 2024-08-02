Як вплине на війну в Україні обмін в’язнями між Росією та Заходом — The Washington Post

Наймасштабніший від часів Холодної війни обмін в’язнями між Росією та країнами Заходу не свідчить про потепління стосунків і не матиме впливу на наближення миру в Україні.

До такого висновку прийшли в американському виданні The Washington Post.

У виданні нагадали, що останній великий обмін ув’язнених між Москвою та Заходом відбувся в 1985 році, коли радянський лідер-реформатор Михайло Горбачов таким чином сигналізував про свою готовність до більш відкритих відносин. Зрештою це закінчилося зустріччю з президентом США Рональдом Рейганом у Женеві пізніше того ж року.

Цього разу такої відкритості у стосунках господар Кремля Володимир Путін не демонструє. Натомість він організував тріумф із повернення додому елітних шпигунів і оперативника, засудженого за вбивство.

На тому, що цю подію не слід пов’язувати із ймовірним наближенням миру в Україні, наголосив у коментарі виданню речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Якщо ми говоримо про Україну та більш складні міжнародні проблеми, це зовсім інша справа. Там принципи зовсім інші. Це принципи національних інтересів нашої країни, інтересів національної безпеки, і там робота ведеться в іншому режимі і за іншими принципами", - сказав він.

Такої ж думки дотримується російська аналітикиня і засновниця компанії R. Politik із політичних консультацій Тетяна Станова, яка зараз перебуває у Франції.

"Немає ознак того, що нинішній обмін сприятиме мирним переговорам щодо України. Натомість це відображає поточну ситуацію, коли кожна сторона вчиться жити зі взаємною непримиренністю", - сказала вона.

Видання зробило висновок, що жодних ознак потепління у американо-російських відносинах немає, оскільки Кремль розглядає обмін полоненими як прагматичну угоду в короткострокових інтересах Росії.

Нагадаємо, напередодні, 1 серпня, у Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом, під час якого на волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.

Масовий обмін політв'язнями між Росією та США: навіщо це Кремлю?

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