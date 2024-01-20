Як вплине обрання Трампа президентом США на війну в Україні: несподіваний прогноз Портникова

Обрання Трампа може бути прелюдією до прямого зіткнення Заходу з Росією.

Журналіст Віталій Портников описав сценарій того, що може відбуватися протягом 24 годин після можливого обрання Дональда Трампа на пост президента США.

Про це він говорив в ефірі телеканалу “Еспресо”.

"Виявиться, що ніяких домовленостей на компромісних умовах з Путіним Трамп не зможе досягти. Путін чітко заявить його [Трампа] радникам, що він хоче всю Україну і негайно, а ще - отримати вибачення перед ним. Трамп звісно збіситься, як це завжди з ним буває, й почне допомагати Україні та спробує дестабілізувати ситуацію в регіонах, які важливі для РФ”, - припустив політичний оглядач.

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За його словами, така ситуація може призвести до розширення російсько-української війни, оскільки Трамп, після того, як його розчарує Путін, може дати дозвіл на обстріл території РФ.

"Я вважаю, що обрання Трампа може бути прелюдією до прямого зіткнення Заходу з Росією з абсолютно непередбачуваними наслідками. Ми в принципі повинні розуміти, що обрання Трампа стане початком великої війни. Оскільки Трамп на відміну від Байдена не буде розраховувати наслідки від своїх дій. Він спочатку бʼє, а потім думає", - додав Портников.

Нагадаємо, кандидат у президенти на виборах 2024 року Дональд Трамп заявив, що в разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну в Україні, бо "чудово ладнає з Путіним".

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