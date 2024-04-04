Як за часів Холодної війни: Дуда закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону

Дуда наголосив, що Росія повертається у своїй політиці до часів холодної війни, тому "повинна отримати таку відповідь, яку вона отримала тоді".

Президент Польща Анджей Дуда закликає країни НАТО збільшити витрати на оборону з двох до трьох відсотків ВВП.

Про це повідомляє RMF24.

Дуда заявив, що надішле лист всім лідерам країн НАТО, а також генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, де сформульована пропозиція разом з обґрунтуванням, чому сьогодні є виправданим збільшення оборонних витрат і встановлення порогу в 3% ВВП в країнах Північноатлантичного альянсу.

"Своєю агресивною політикою, реконструкцією російського імперіалізму, своєю агресією проти України Росія чітко і ясно показала, що на жаль її політика повертається до часів Холодної війни, коли Радянський Союз проводив агресивну політику щодо інших країн. Росія повертається до цих амбіцій і має зустрітися з відповіддю, яку вона тоді отримала, – сказав польський президент.

Дуда нагадав, що під час Холодної війни країни НАТО витрачали 3% ВВП на свою оборону.

"Сьогодні ми повинні повернутися до цього рівня. Мій лист відкриває дискусію на цю тему. Водночас він містить чітку вказівку на те, що ми повинні обговорити цю тему на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні, ювілейному саміті з нагоди 75-ї річниці НАТО", – підсумував прехидент Польщі.

За даними НАТО, близько двох третин з 32 країн-членів Альянсу зараз витрачають на оборону на рівні цільового показника альянсу — 2% від ВВП або вище.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати членів НАТО, які не платять внески.

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