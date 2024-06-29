Як Захід може зупинити Росію: Сікорський запропонував неочікуваний сценарій

На думку польського міністра, Захід повинен згадати стратегію Рейгана щодо СРСР і перемогти Путіна у грі на ескалацію.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Росію можна перемогти, і Захід спроможний це зробити.

Таку думку польський міністр висловив під час лекції в британському Фонді Дітчлі, уривки з якої опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, якщо західні країни не зупинять кремлівського диктатора, є ризик, що Росія може виграти війну в Україні. Але перемога над Росією не є нездійсненною задачею.

"Всупереч своїй божевільній пропаганді, Росія не є непереможною. Вона програла частину своїх воєн. Кремль можна зупинити й навіть перемогти – ми просто забули про це. Рональд Рейган казав, що його стратегія щодо Радянського Союзу була простою, якщо не сказати спрощеною: "Ми виграємо, а вони програють". Мені подобається такий підхід", – зазначив Сікорський.

Міністр наголосив: щоб отримати перевагу над Росією, необхідно заново навчитися перемагати у грі на ескалацію. Один з можливих кроків, наприклад, – конфіскація всіх 300 мільярдів євро російських суверенних активів.

"Путін їх вже списав, він не сподівається їх повернути. Але він також думає, що нам не вистачить сміливості їх забрати. Поки що ми доводимо, що він має рацію", – підкреслив Сікорський.

На думку дипломата, Путін шкодує про розпад СРСР. Тому розв'язана ним війна в Україні – це "матч-реванш" та виклик європейським цінностям, безпеці та й взагалі західному способу життя.

"Ми повинні запобігти поширенню конфлікту, але також маємо перемогти. Разом, як частина міжнародного альянсу демократій, ми можемо це зробити", – сказав він.

Радослав Сікорський також застеріг, що в разі перемоги у війні проти України, Росія посилить "глобальну коаліцію диктатур", що призведе до нестабільності не тільки у Європі, а й у всьому світі.

Нагадаємо, на думку політолога Андрія Піонтковського, ультиматум Путіна щодо припинення вогню в Україні фактично є визнанням його поразки.

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