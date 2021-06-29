Як захистити себе від найбільш заразного штаму коронавірусу "Дельти": рекомендації ВООЗ

Як захистити себе від найбільш заразного штаму коронавірусу "Дельти": рекомендації ВООЗ

Тим, хто отримав щеплення від коронавірусу, також потрібно захищати себе він нового штаму.

Людям, які вакцинувались від коронавірусу, також потрібно продовжувати дотримуватися засобів індивідуального захисту, щоб не інфікуватись новим штамом коронавірусу "Дельта".

Тож, щоб зберегти себе від небезпечної інфекції, Всесвітня організація охорони здоров’я закликала носити маску, дотримуватися соціальної дистанції, перебувати у провітрюваних приміщеннях, мити руки і уникати скупчення людей, передає CNBC.

Помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків та медичних виробів Маріангела Сімао заявила, що людям, які отримали навіть дві дози вакцини, все ще може загрожувати новий штам коронавірусу.

"Їм все ще потрібно захищатися", — заявила експертка.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що новий штам "Дельта" вдвічі заразніший, і зважаючи на швидкість його поширення, він може стати домінантним варіантом коронавірусу в світі.

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