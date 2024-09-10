Як закінчити війну в Україні: Шольц придумав "мирний план", а Трамп озвучив свій – усі деталі

Шольц планує увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути власні втрачені позиції.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готує "мирний план" для України, який уже викликав обурення в українців. А Зеленський же заявив, що Україна представить Байдену, Трампу та Гарріс детальний план перемоги у війні. Виступив і Трамп, який нарешті озвучив той самий “спосіб”, як він нібито зупинить війну в Україні за 24 години.

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Знову активізувалися розмови про “мирний план”

Гучні розмови про “мирний план” знову заворушилися. Цього разу з заявою виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц і сказав, що він теж готує “мирний план” для України, проте є велике "але" в цьому задумі Шольца. Подейкують, що одна з умов – збереження за РФ раніше захоплених українських територій. Про це пише італійська газета La Repubblica.

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У статті зазначається, що Шольц планує увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути власні втрачені позиції.

"Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня у Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута", – йдеться в повідомленні.

Що задумав Шольц?

Таким чином, німецький канцлер вирішив з деякими однопартійцями підготувати план "таких собі Мінських угод", які передбачають можливість передавання частини української території Москві. Водночас джерело зазначає, що "канцлер хоче прогнути Україну за будь-яку ціну".

Крім того, Шольц заявив, що зараз настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. Він зазначив, що обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього "хороші" відносини.

Нова заява від Трампа

Але це не все. З заявою виступив і кандидат у президенти США Дональд Трамп, який усю свою передвиборчу кампанію оголошує, що закінчить війну в Україні за 24 години. Раніше у штабі кандидата в президенти США Дональда Трампа на запит "Голосу Америки" розповіли, що пріоритетом його потенційного другого терміну буде якнайшвидше закінчення війни між Росією та Україною, але європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки.

"Президент Трамп неодноразово заявляв, що ключовим пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних з конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків", – мовиться в повідомленні.

Що кажуть про Трампа в штабі?

Як зазначено в листі, Трамп "зробить усе необхідне, щоб відновити мир та американську силу і стримування на світовій арені". У штабі називають Трампа "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

А в червні 2024 року два радники Трампа представили йому план припинення війни РФ проти України. Він передбачає, що в разі обрання президентом США Трамп може зупинити постачання військової допомоги Україні, якщо та відмовиться від мирних переговорів, натомість Москву попередять, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки Києва.

Втім, якоїсь конкретики не було. І от днями Дональд Трамп нарешті назвав той самий спосіб, у який він нібито закінчить війну в Україні за добу. Так-от, план Трампа полягає в тому, щоб знизити ціни на енергоносії вдвічі чи більше протягом 12 місяців після вступу на посаду.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40. Буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну і Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин", – зазначено в повідомленні.

Гучну заяву зробив і президент України Володимир Зеленський. Під час традиційного вечірнього звернення до українців глава держави заявив, що Україна представить Байдену, Трампу та Гарріс детальний план перемоги у війні.

Що відомо про другий Саміт миру?

Варто нагадати і те, що цього року має відбутися другий Саміт миру. До слова, на перший, який проходив у Швейцарії, з'їхалися лідери 101 держави та міжнародних організацій. Раніше повідомлялося, що друге зібрання планують провести вже в листопаді – тобто до виборів у США.

Та чи станеться це так – нині достеменно невідомо, як і те, в якій країні відбудеться другий саміт. І якщо на перший Росію навіть не кликали, на другому представників рф хочуть бачити всі. Зокрема, про це під час одного із брифінгів наприкінці серпня зазначав і речник МЗС Георгій Тихий.

"Всім має бути зрозуміло, що Україна ніколи не починала цю війну і прагне миру, як і кожна інша країна. Але ми розуміємо, що це має бути справедливий мир", – зазначив він.

Чи буде Росія?

Він додав, що питання не лише в тому, щоб посадити Росію за стіл переговорів, а й щоб вона вела ці переговори доброчесно. Тому в цьому контексті важливі два фактори: тиск на полі бою та тиск на міжнародній арені.

За його словами, тепер уже ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорював питання Саміту миру, зокрема і з китайською стороною, в Гуанчжоу.

"Ми запросили Китай взяти участь у проміжних зустрічах, які відбудуться напередодні Саміту. Так само, як ми пропонуємо всім миролюбним країнам, які поважають статут ООН, і запрошуємо їх брати участь у цих проміжних зустрічах", – сказав він.

Росії не буде?!

Але як і невідома дата, коли відбудеться зібрання, невідомо, і чи приїде туди Росія. Адже в липні 2024 року у Росії заявили, що вони не братимуть участь у другому Саміті миру, бо, мовляв, цей захід має "ультимативну" риторику. Такі дії Москви в Києві пояснюють неготовністю РФ до переговорів. Про це, зокрема, заявив голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко в коментарі LIGA.net.

"Те, що Росія відмовляється взяти участь у саміті – черговий показник, що вона не зацікавлена в мирі та дотриманні міжнародного права", – сказав він.

Як своє рішення аргументує РФ?

Мережко каже, що Москва не готова до діалогу, бо Кремль досі живе ілюзіями щодо перемоги у війні проти України. Він вважає, що змусити російського "фюрера" Володимира Путіна змінити думку щодо переговорів може Китай. Втім, і Пекін не хоче цього робити.

"Путін може сісти за стіл переговорів тоді, коли почне сильніше відчувати, що він програє і на полі бою, і політично, тобто коли відчуватиме, що його ізоляція посилюється. Для нього переговори можуть мати цінність лише як засіб врятувати себе", – зазначили в повідомленні.

Заява представника РФ

Ну і, власне, про те, що РФ не братиме участі в новому Саміті миру, заявляв у липні і заступник російського міністра закордонних справ Михайло Галузін. Причина – "ультимативна" риторика цього заходу, яка нібито ігнорує "інші ініціативи вирішення російсько-українського конфлікту".

Галузін заявив, що, мовляв, зміст заходу їм "зрозумілий" – з огляду на "формулу Зеленського". Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц днями заявив, що домовився з президентом України про участь РФ у другому Саміті миру.

Тож чи приїде Росія – питання, ймовірно, важелі впливу ще знайдуться, та знаючи Росію і наміри кремлівського диктатора, вони навряд чи колись зупиняться на тваринному бажанні вбивати українців. Зупинити цю війну без ультиматумів чи мовою сили навряд чи колись буде можливим.

Водночас Росія і всі російські злочинці мають відповісти за кожну смерть українця, депортацію дітей, вбивства наших військових на камери, мародерство. І цей список нескінченний.

Також ми писали, що, зокрема, завдяки новому мирному плану для України Шольц планує увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені позиції.

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