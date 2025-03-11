"Як закінчиться війна": Волтц заявив про важливий перший крок у переговорах з Україною

Майк Волтц відзначив єдність у баченні миру української делегації і Трампа.

Після переговорів у Саудівській Аравії радник з національної безпеки Майк Волтц зробив заяву щодо їхніх підсумків. Зокрема він відзначив єдність у баченні миру української делегації і президента США.

Про це Волтц сказав журналістам після перемовин з Україною 11 березня, передає CNN.

"Українська делегація поділяє бачення миру президента США", – сказав радник Трампа.

Він також заявив про "важливий перший крок" щодо закінчення віни в Україні.

"Ми перейшли від того питання "якщо закінчиться війна", до того, "як вона закінчиться". І це був важливий перший крок під керівництвом президента Трампа", – сказав Волтц.

За його словами, очільник США Дональд Трамп "буквально переніс всю глобальну розмову до місця зустрічі із високою українською делегацією".

Нагадаємо, раніше Волтц коротко прокоментував переговори з Україною в Саудівській Аравії.