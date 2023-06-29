Як збитий "вагнерівцями" Іл-22М вплине на масштаб операцій РФ: пояснення британської розвідки

24 червня найманці ПВК "Вагнер" збили рідкісний російський літак Іл-22М, який має великий вплив на організацію російських операцій.

Про це 29 червня повідомила розвідка Великої Британії.

Окрім рідкісного літака Іл-22М "вагнерівцівці" збили декілька вертольотів. Проте саме літак має велику цінність для російської армії. Як пишуть в британській розвідці, у Повітряно-космічних силах РФ усього було до 12 Іл-22. Вони використовуються як для бортового керування, так і для виконання завдань з радіорелейної передачі, тобто ретранслятора сигналу.

"Втрата Іл-22, ймовірно, матиме негативний вплив на повітряні та наземні російські операції. У короткостроковій перспективі моральний дух російських Повітряно-космічних сил може постраждати через психологічний шок, бо в літаку загинув весь екіпаж. Проте у довгостроковій перспективі існує ймовірність, що поточний рівень завдань, ймовірно, доведеться зменшити, щоб безпечно керувати флотом, що залишився", - зазначили розвідники.

Нагадаємо:

Під час бунту найманців ПВК "Вагнер" на чолі з власником Євгеном Пригожиним у Росії було знищено цінний та рідкісний літак Іл-22 і не тільки.

Під час заколоту було знищено:

два бойових гелікоптери (один типу Мі та один Ка-52),

один військово-транспортний гелікоптер Мі-8,

один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод.

Гелікоптер Мі-8 – дуже цінний для російської армії, таких авіасуден у Росії не так багато.

24 червня, коли Пригожин з "вагнерівцями" оголосили про марш на Москву, російська авіація втратила щонайменше сім повітряних суден.