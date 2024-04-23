Як зброю США передадуть Україні: експерт пояснив, що буде після підписання законопроєкту Байденом

Президентське вилучення - це процедура, згідно з якою зброю, що перебуває в запасах міноборони США, передають до ЗСУ.

Після підписання законопроєкту про надання допомоги Україні очільник Сполучених Штатів Джо Байден має оголосити про президентське вилучення, і це є вкрай важливим аспектом.

Про це військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков сказав в ефірі "Еспресо".

"Окрім голосування, де ключовим є те, що гроші виділяють, потім ці гроші потрібно реалізувати. Тому, тільки-но Байден підписує законопроєкт, який стає законом, з'являються кошти. І Байден підписує президентське вилучення з переліком того озброєння, яке має бути передане із запасів міноборони США до ЗСУ", - пояснив Катков.

За словами Каткова, президентське вилучення - це процедура, згідно з якою зброю, що перебуває в запасах міноборони США, передають до ЗСУ. Щодо термінів постачання зброї до України, то зазвичай вони були мінімальні і вимірювалися у днях.

"У ситуації з допомогою для України багато чого було зроблено ще до того, як про це ставало публічно відомо. Деякі підготовчі речі робили заздалегідь. Найімовірніше, вже давно узгоджено, що саме передаватимуть у першому пакеті", - додав Катков.

Нагадаємо, згідно з повідомленням Reuters, США планують виділити Україні один мільярд доларів військової допомоги, щойно законопроєкт про допомогу на 60 млрд, ухвалений у Палаті представників Конгресу, підпише Джо Байден.

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