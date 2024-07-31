Як же не хочеться до в'язниці: у РФ прокурор, звинувачуваний у зґвалтуванні, попросився на "СВО"

Високопоставлений прокурор із Північної Осетії попросив відправити його на "СВО". Його звинувачують у зґвалтуванні підлеглої.

Про це повідомляє BAZA.

Подробиці

Відомо, що заступник керівника відділу процесуального контролю Григорій Авакян перебуває під слідством, його звинувачують у зґвалтуванні. За даними джерел видання, чоловік захотів підписати контракт із Міноборони. 24 липня він направив до слідчого комітету клопотання з проханням відправити його на СВО. Авакян уже пройшов військово-лікарську комісію.

"На початку липня його підлегла Марія (ім'я змінено) звинуватила Авакяна у зґвалтуванні. За словами дівчини, чоловік підмішав їй сильнодіючу речовину і годину ґвалтував у будівлі прокуратури. Після цього він нібито пропонував їй гроші, щоб "зам'яти" справу. Марія все ж таки написала заяву про зґвалтування. Того ж дня Авакян звільнився із прокуратури за власним бажанням", – зазначається у повідомленні.

За словами дівчини, коли розпочалося слідство, запис відеоспостереження з кабінету, де стався напад, зник. А потім там взагалі починався плановий ремонт, який міг знищити всі докази. Щоправда, постраждала проти того, щоб Авакян пішов на СВО. Вона вважає, що у такий спосіб прокурор хоче уникнути кримінальної відповідальності.

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