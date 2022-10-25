Як зігрітися вдома — корисний досвід японців, які живуть без централізованого опалення

В північних регіонах Японії, розташованих на острові Хоккайдо є сніг, лід і мінусова температура, і навіть центральне опалення. Але більшість жителів Японії живуть без нього. Середня температура зимою в центральних та південних регіонах країни становить +5 і +10 градусів, звичайному українцю важко уявити, як японці не мерзнуть та переживають зиму без опалення. А якщо врахувати, що стіни японського житла тоненькі, то можна уявити, наскільки холодно може буває всередині житла — найчастіше температура у приміщенні практично відповідає температурі на вулиці.

У японців існує тисяча та один спосіб для обігріву. Розповідаємо про відомі нам способи зігрітися у холодно пору року, так і про невідомі до цього часу суто японські методи порятунку від холоду.

Кондиціонери

Інколи японці користуються кондиціонерами, які не даютьь померти від спеки літом і бережуть від холоду зимою у квартирі. Але коштує це задоволення досить дорого, адже, як відомо, кондиціонер споживає багато електрики, яка в Японії недешева. Тому більшість японських сімей відмовляються від використання кондиціонера або вмикають його лише у випадках крайньої потреби.

Масляні, газові, гасові та інші обігрівачі

У Японії їх є безліч видів обігрівачів, які працюють від електрики, або від олії та гасу, чи від газу. Є дивні для нас обігрівачі, які працюють від спеціальних картриджів із дрібними дерев'яними гранулами. Вважається, що обігрівачі на гасі — найекономніший спосіб зігрітися. Проте всі ці обігрівачі небезпечні, їх не можна залишати без нагляду. Використання гасових та масляних обігрівачів, наприклад, є однією з найчастіших причин пожеж у холодну пору. Крім того, не всі види обігрівачів можуть підтримувати нормальну температуру в кімнаті, деякі зігрівають лише, якщо сісти біля них поруч, майже обнімаючи їх.

Обігрівачі у Японії

Електричні килими та ковдри

Популярні у нас сьогодні засоби обігріву відомі в Японії давно. Електричні килими та ковдри вмикаються у розетку та обігрівають того, хто опиняється у безпосередньому контакті з ними. Деякі електричні килими мають функцію обігріву лише тієї частини, де хтось сидить чи стоїть, що дозволяє заощадити електрику.

Водяні грілки або ютанпо

Ютанпо – звичайна водяна грілка. Але на відміну відомих нам гумових грілок, ютанпо часто виготовляється із металу, щоб її можна було підігріти на газовій плиті.

Грілка ютанпо

Котацу

Один з найулюбленіших японцями способів зігрітися взимку вважається традиційний стіл з підігрівом – котацу. Влітку котацу- це звичайний дерев'яний стіл. Єдина його особливість — це стільниця, що знімається. Взимку стіл оснащується обігрівальним елементом, а під стільницю кладеться величезна тепла ковдра таким чином, що люди, які сідають за стіл, можуть накрити нею нижню частину тіла, коліна чи ноги. Якщо ковдра велика, то можна сховатися повністю.

Ковдра не пропускає тепле повітря від обігрівальних елементів назовні та дозволяє зберегти тепло в межах столу. Сама ковдра нагрівається і стає джерелом тепла. Саме тому в багатьох японських будинках у зимову пору навколо стола збираються всі члени сім'ї. Котацу асоціюється в Японії не лише з теплом, а й із домашнім затишком та любов'ю близьких.

Котацу

Теплий домашній одяг та одяг «body heater»

Щоб зігрітися, японці зазвичай використовують найрізноманітніший одяг - від теплих піжам і халатів до термоодягу “body heater” – водолазок, джемперів, лосин та спідньої білизни.

Пластирі хоккайро або просто кайро

Одна з найнезвичніших для нас, зате найпопулярніших та бюджетних японських винаходів, якими можна зігрітися не лише вдома, а й будь-де. Кайро являє собою маленький пластир, який може кріпитися до чого завгодно.

Принцип влаштування хоккайро дуже простий. Усередині невеликої пластинки знаходяться залізна тирса з сіллю, яка при розтині під дією кисню, що надходить із зовнішнього середовища, починає виділяти тепло. Один такий пластир може зігрівати до 50-70 градусів протягом 8 годин. Пластинки японці кріплять до одягу, кладуть у взуття, зігрівають ними руки тощо. Проте через те, що тепло виділяється повільно, можна не помітити цього та отримати сильний опік. Тому з цими обігрівачами потрібно бути вкрай обережними — не рекомендовано клеїти їх на голе тіло, лише на одяг.

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