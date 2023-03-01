Як зміниться ситуація на полі бою, якщо Китай надасть Росії зброю: пояснення американського генерала

На його думку, китайська допомога росіянам в довгостроковій перспективі може перетворитися на проблему для України.

Навіть якщо Китай все ж наважиться постачати Росії зброю, це не змінить ситуації на полі бою в короткостроковій перспективі.

Таку думку висловив верховний головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі (2013-2016 рр.), генерал у відставці Філіп Брідлав, повідомляє "Укрінформ".

"Я не думаю, що це (поставки летальної допомоги з Китаю – Ред.) суттєво змінить ситуацію в короткостроковій перспективі", – вважає відставний генерал.

Брідлав висловив сподівання, що війна в Україні не буде довгою. Він закликав Захід надати Україні, "все, що необхідно для перемоги".

"Я вірю, якщо ми дамо Україні те, що їй потрібно для перемоги, вона швидко досягне її. У такому разі, за його словами, поставки з Китаю мало на що вплинуть", – певен генерал.

Натомість він попередив, що якщо ця війна затягнеться, то китайська допомога Росії може перетворитися на проблему для України в довгостроковій перспективі.

Раніше видання NBC повідомляло, що Китай може надати Росії артилерію та боєприпаси. В американському ЦРУ також припускають, що Китай може надіслати летальну зброю Росії у війні проти України.

Таку ж інформацію повідомило провідне німецьке видання Der Spiegel. Заїхньою інформацією, Пекін і Москва нібито ведуть переговори про закупівлю 100 ударних безпілотників

Очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що наразі Китай не погодиться на передавання озброєння Росії.

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