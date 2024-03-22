Як зробити авіапереліт максимально комфортним: поради від бортпровідників

Поціновувачі мандрівок літаками нерідко зіштовхуються з численними труднощами. Звичайний авіапереліт може принести як негативні, так і позитивні емоції. Бортпровідники різних світових компаній радять дієві лайфхаки, які допоможуть вам отримати максимум задоволення від польоту.

Про це пише сервіс подорожей Velloy.

Ключові поради бортпровідників

1. Взутися для відвідування туалету

Як стверджує досвідчена стюардеса TUI Тара, не варто ходити в туалет без взуття.

"У 9 з 10 випадків на підлозі не вода, тож ви, ймовірно, не захочете йти в туалет у шкарпетках чи босоніж", – каже вона.

2. Уникайте їжі зі столика

Незалежно від того, чи їсте ви в польоті, чи перекушуєте, ніколи не їжте прямо зі столика. Річ у тім, що на ньому може зосереджуватися купа мікробів.

"Обслуговуючий персонал бачить, як багато людей кладуть голови, міняють підгузки своїм немовлятам і навіть ставлять ноги на них", – зауважує співробітник easyJet.

3. Будьте обережні з місцями 11A та 11F

За словами Тари, якщо ви прямуєте на короткомагістральний рейс, ви, швидше за все, втратите їжу, сидячи в середині літака. Якщо ви плануєте отримати будь-який напій або закуску в барі на борту, тоді сидіти спереду або ззаду – це 100% гарний вибір.

"Якщо ви сидите посередині, особливо по дорозі додому, ми, швидше за все, розпродамо все, що вам потрібно, тому що ми завжди починаємо спереду і ззаду і рухаємося до середини", – каже вона.

4. Обирайте правильний час для подорожі

Подорож у непіковий час може збільшити ваші шанси отримати бажане підвищення класу, оскільки менше пасажирів "змагатиметься" за місця. Рейси в середині тижня – оптимальний варіант. Крім того, подорожі у період, коли діти вчаться в школі, а не під час шкільних канікул, можуть суттєво заощадити вам кошти.

5. Не бійтеся запитувати про підвищення класу

"Зрештою, якщо ви не просите, ви не отримуєте", – говорить співробітник British Airways.

Якщо ви бажаєте підвищити клас обслуговування, більшість бортпровідників порадили б запитати на стійці реєстрації. Також можна перевірити свій рейс онлайн, перш ніж відправлятися на реєстрацію. Швидкий пошук авіакомпанії може визначити, чи бізнес/перший клас уже розпроданий, щоб ви не витрачали час на запитання.

6. Реєструйтеся на рейс або першим, або останнім

Якщо ви збираєтеся попросити підвищення, спробуйте бути або першим, або останнім. Одна зі стюардес припустила, що, зареєструвавшись відразу, ви збільшите свої шанси стати першим у черзі на підвищення класу, оскільки розподіл місць ще не завершено.

Однак реєстрація в останню хвилину також може піти вам на користь. Якщо економклас заповнений і є вільні місця у вищому класі, авіакомпанії можуть підвищити клас останніх кількох пасажирів замість того, щоб пересаджувати їх на інший рейс.

7. Перевага індивідуального мандрівника

Відзначається, що підвищення класу обслуговування частіше надається соломандрівникам або тим, хто охоче "розлучиться" зі своїми супутниками. Тож ви можете відмовитися від спілкування зі своїм другом чи коханою людиною, а натомість отримати комфорт.

"Якщо ви подорожуєте вдвох, більше шансів, що вам надійде відмова. Обом", – зауважує співробітник Virgin Atlantic.

8. Мистецтво "підкупу"

Прояв доброзичливості та вдячності бортпровідникам може покращити ваші враження від польоту. Це може також призвести до особливого ставлення або бонусів під час вашого польоту.

"У багатьох бортпровідників, визнають вони це чи ні, є улюбленці на рейсі, і ви, мабуть, хочете бути ними", – констатував бортпровідник авіаліній Великої Британії.

Звісно, гарантій підвищення класу польоту вам не нададуть, але "фаворит" може отримати безкоштовну пляшку шампанського або перейти на місце з додатковим простором для ніг.

9. "Легальне" збільшення багажу

Бортпровідники також радять, як максимально збільшити вільний простір у багажі під час подорожі. Одна стюардеса, яка працює в easyJet, запропонувала замінити свою сумку на рюкзак. Це дозволить вам використати звичайну сумку для інших речей.

10. Принесіть їжу з собою

"Я завжди рекомендую брати з собою в ручну поклажу запечатану страву швидкого приготування – просто додайте води, наприклад локшину в горщику або макарони з соусом", – пропонує співробітник Virgin Atlantic.

Таким чином ви гарантовано отримаєте гарячу їжу, яка вам сподобається під час польоту та яка відповідає вашим дієтичним вимогам. Не менш важливою перевагою є ціна – взяти страву швидкого приготування з собою дешевше, ніж купувати закуски у терміналі.

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