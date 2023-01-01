Як зустріли Новий рік у світі: фото, відео з різних країн

О 12:00 31 грудня за київським часом на планеті Земля настав Новий 2023 рік. Першим його зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, а також частина території Кірібаті.

Хто зустрів Новий рік першим

Так, найраніше Новий рік настав на острові Різдва держави Кірибаті, що в центральній частині Тихого океану. Святкові новорічні вогні тут запалили близько 12:00 за київським часом.

Також одними із перших Новий рік відсвяткували жителі островів Тонґа та Самоа, розташованих у південно-західній частині Тихого океану.

Фото: Associated Press

У найбільших європейських містах масштабно відсвяткували 2023 рік. Про це повідомляє Reuters.

Журналісти пишуть, що 2022 рік запамʼятається російсько-українською війною, економічними складнощами, а також наслідками глобального потепління. Також це був рік драматичного Чемпіонату світу з футболу у Катарі та швидких технологічних змін.

Фото: Associated Press

У Лондоні відоме колесо огляду London Eye підсвітили синьо-жовтим на знак солідарності з Україною. Такого ж кольору був і феєрверк у столиці Великої Британії. Мер Лондона назвав святкування 2023 року найбільшим у Європі. Салюти не вщухали понад 10 хвилин. У багатьох містах по всьому світу, включаючи Лос-Анджелес і Лондон, феєрверки й урочистості транслювали в прямому ефірі.

У Сіднеї влаштували виставу із салютом біля мосту Харбор.

Близько 4:00 за Києвом 1 січня Новий рік приходить до Бразилії. А о 5:30 ранку дістається до Канади на східний острів Ньюфаундленд.

Фото: Associated Press

Останніми зустрічають Новий рік американська частина острову Самоа та острів Бейкер у Тихому океані. Там куранти проб’ють о 13:00 за київським часом 1 січня.

Фото: Associated Press

Одночасно з Україною 2023 рік зустрічають мешканці Греції, Туреччини, Ізраїлю, Румунію та Фінляндії.

Фото: Associated Press

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