Як зустріли Новий рік у світі: фото, відео з різних країн

Насолодитися світловим шоу у різних країнах прийшли десятки тисяч людей.
О 12:00 31 грудня за київським часом на планеті Земля настав Новий 2023 рік. Першим його зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, а також частина території Кірібаті.
Хто зустрів Новий рік першим
Так, найраніше Новий рік настав на острові Різдва держави Кірибаті, що в центральній частині Тихого океану. Святкові новорічні вогні тут запалили близько 12:00 за київським часом.
Також одними із перших Новий рік відсвяткували жителі островів Тонґа та Самоа, розташованих у південно-західній частині Тихого океану.
У найбільших європейських містах масштабно відсвяткували 2023 рік. Про це повідомляє Reuters.
Журналісти пишуть, що 2022 рік запамʼятається російсько-українською війною, економічними складнощами, а також наслідками глобального потепління. Також це був рік драматичного Чемпіонату світу з футболу у Катарі та швидких технологічних змін.
У Лондоні відоме колесо огляду London Eye підсвітили синьо-жовтим на знак солідарності з Україною. Такого ж кольору був і феєрверк у столиці Великої Британії. Мер Лондона назвав святкування 2023 року найбільшим у Європі. Салюти не вщухали понад 10 хвилин. У багатьох містах по всьому світу, включаючи Лос-Анджелес і Лондон, феєрверки й урочистості транслювали в прямому ефірі.
У Сіднеї влаштували виставу із салютом біля мосту Харбор.
Близько 4:00 за Києвом 1 січня Новий рік приходить до Бразилії. А о 5:30 ранку дістається до Канади на східний острів Ньюфаундленд.
Останніми зустрічають Новий рік американська частина острову Самоа та острів Бейкер у Тихому океані. Там куранти проб’ють о 13:00 за київським часом 1 січня.
Одночасно з Україною 2023 рік зустрічають мешканці Греції, Туреччини, Ізраїлю, Румунію та Фінляндії.
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