"Як звіздону, то здохнеш": у Туреччині агресивна росіянка накинулася з лайкою на українку (відео 18+)

У Туреччині агресивна росіянка накинулась на українку під час відпочинку.

Громадянка країни-агресорки лаялась, плювалася та намагалася влаштувати бійку.

Про це повідомив Telegram-канал "Труха".

Що саме стало причиною конфлікту, наразі неясно.

Росіянка лаялась на українку, ображала її, била рушником, вимагала припинити знімання та погрожувала поскаржитися адміністрації готелю.

Натомість українка спокійним голосом зазначила, що це російська туристка, яка поводиться по-хамськи.

Між жінками відбувся такий діалог:

Росіянка: "Йди звідси. Я зараз як звіздону, то здохнеш. Тьху на тебе".

Українка: "Це - росіяни у Туреччині на відпочинку".

Росіянка: "Це - фашисти. Зігуйте та "Хайль Гітлер" кричіть на весь світ. Придурка. Дура, дура, дура…".

Росіянка намагалася вибити рук українки телефон - спочатку рушником, а потім ногою. Потім вона накинулась на чоловіка, який відпочивав з українкою. Агресивна росіянка заявила, що українці в чужій країні, а не у своїй "вонючій Україні". Чоловік зауважив, що вони дотримуються усіх законів як у своїй країні, так і в чужій, на відміну від росіян.

Росіянка у відповідь продовжила нецензурно лаятись.

У Туреччині агресивна росіянка накинулася з лайкою на українку

Нагадаємо, росіянку, яка чіплялася до біженців з України у Берліні, випровадили з країни.

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