Яка французька зброя допомагає ЗСУ відбивати агресію Росії: перелік

2022 року Україна отримала від Франції озброєння на суму 640 мільйонів євро.

У Міністерстві оборони Франції прозвітували про минулорічну оборонну допомогу Україні. Загалом для потреб ЗСУ було передано озброєння на суму 640 мільйонів євро.

Відповідну інформацію опублікувало видання La Tribune.

Звіт містить перелік бронетехніки та боєприпасів, які отримали ЗСУ:

60 броньованих машин VAB;

броньованих машин VAB; 24 артилерійські установки калібру 155-мм (CAESAR та TFR-1);

артилерійські установки калібру 155-мм (CAESAR та TFR-1); 10 одиниць 120-мм мінометів RT-120;

одиниць 120-мм мінометів RT-120; 2 "артилерійські пускові установки" та 118 ракет невідомого призначення (можливо, йдеться про РСЗВ LRU - аналог американської М270).

"артилерійські пускові установки" та ракет невідомого призначення (можливо, йдеться про РСЗВ LRU - аналог американської М270). 34 кулемети калібру 7,62-мм;

кулемети калібру 7,62-мм; 562 кулемети калібру 12,7-мм;

кулемети калібру 12,7-мм; 704 ПТРК (ймовірно, MILAN) та ракети для них.

Зброя та боєприпаси, які отримала Україна, перебувають на озброєнні французької армії.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню наголосив, що постачання зброї до України “матеріалізують якісно та кількісно зусилля Франції та її партнерів, щоб допомогти державі, яка зазнала нападу, захистити себе законно, відповідно до статті 51 Статуту ООН”.

Для того, щоб прискорити і полегшити оснащення українських військ безпосередньо французьким озброєнням уряд Франції створив міжнародний фонд розміром 200 мільйонів євро.

Додатково Україна розмістила замовлення на 118,6 млн євро на французьку зброю.

Нагадаємо, Франція може передати Україні далекобійні ракети Scalp - аналог Storm Shadow, які передала Велика Британія. Водночас рішення про забезпечення Києва керованими ракетами класу "повітря-земля", здатними уражати цілі на великих відстанях, наразі не ухвалено.

Читайте також: