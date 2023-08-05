Яка країна може стати наступною "жертвою" Росії: прогноз західних ЗМІ

На тлі важкої ситуації на фронті в Україні Росія планує вплутатися в ще одну збройний конфлікт.

Якщо Росія продовжить свою окупаційну політику, то наступною "жертвою" може стати Молдова.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News, який спробував визначити, яка країна може стати наступною ціллю росіян.

"Так само проєвропейськи налаштована, як Україна, так само з контрольованим Росією сепаратистським утворенням, Молдова явно була однією з головних цілей Путіна останніми роками. Доказів тому чимало. Це і підтримувані Росією "опозиційні" партії на кшталт "Шор". І антиурядові протести, джерела фінансування яких неочевидні. І активні інформаційні кампанії ― за даними місцевих аналітиків, кількість вкинутих в інформаційний простір Молдови проросійських фейків за останній рік багатократно збільшилася. Зараз молдовани більше симпатизують Путіну, ніж Джо Байдену, а в зростанні цін на газ частіше звинувачують президента країни Майю Санду, а не того ж російського диктатора, від якого залежить рішення про тарифи на російське пальне", - повідомляють журналісти.

Утім, враховуючи, що обидва сусіди Молдови ― Україна й Румунія ― наразі вкрай вороже налаштовані до Росії, а російський контингент у Придністровʼї нездатний на значні воєнні дії, в осяжному майбутньому росіяни далі вестимуть у Молдові гібридну війну, передбачає Sky News.

Головне для Москви наразі ― зробити так, щоб Молдова не вступила ні в ЄС, ні в НАТО, а Захід і Україна не знали, чого чекати від цієї країни ― кризи, перевороту чи військової загрози. Поки що інструменти для цього в росіян є, підсумовує видання.

Напруга у відносинах Молдови з Росією триває не перший рік, адже прихід до влади президентки Санду у грудні 2020 року (57,5% голосів виборців) та її орієнтованої на ЄС партії "Дія та Солідарність" у липні 2021 року (53% голосів виборців) після кількох років домінування проросійського президента Ігоря Додона (2016-2020) в Москві сприйняли болісно. У нового уряду одразу почалися проблеми з "Газпромом".

На початку 2023 року на адресу Молдови з Росії почала лунати гостра критика, особливо після того, як 20 січня Санду заявила в інтерв'ю Politico про те, що війна РФ проти України спровокувала дискусію, чи нейтралітет допомагає захисту Молдови.

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив в інтерв'ю "Россия-24" 2 лютого, що Молдову обирають на роль наступної після України "Анти-Росії". Він звинуватив Маю Санду в тому, що вона тягне країну до НАТО та у "проєвросоюзівському драйві".

"Змогли поставити специфічними методами, далеко не вільними, не демократичними, на чолі держави президента, яка просто рветься в НАТО, вона має румунське громадянство, готова об'єднуватися з Румунією і взагалі готова практично на все", - сказав тоді Лавров.

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