Білорусь не потягне військо Путіна - країні відведена роль аеродрому

Територія Білорусі може бути використана як певний аеродромний плацдарм.

Білорусь неспроможна утримувати російську армію.

В ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua політик і дипломат, посол України в Білорусі у 2010-2011 роках Роман Безсмертний розповів про її військовий потенціал.

"Уявити собі 100, 60, 50, 40 тисяч російського війська - ні. Білорусь це "не потягне". Сама по собі вона залишається радянською. Все населення живе буквально в декількох містах. Можливості розселити там таку кількість військових немає. Думати про те, що на територію Білорусі може зайти і утримуватися впродовж року 50-тисячний гарнізон російських військових наразі неможливо", - зазначив експерт.

За словами Безсмертного, територія Білорусі може бути використана як певний аеродромний плацдарм.

"Усі аеродроми військового призначення залишилися такими, як були з радянських часів. До десятка з них призначені для важких бомбардувальників. В самій російській доктрині Крим і Білорусь - це плацдарми із системою складів, комунікацій та ін.", - сказав дипломат.

Нагадаємо, що Роман Безсмертний також оцінив саму армію самопроголошеного очільника Білорусі Лукашенка.

Експерт також розповів про характер мобілізації у Білорусі. За його словами, вона не носить масового характеру.

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