Яка німецька зброя працює на Курщині: міністр ФРН прокоментував застосування ЗСУ західної техніки

Голова Мінфіну зауважив, що зброю передавали під відповідальність Києва. І вона використовується в інтересах оборони України.

В Німеччині відреагували на використання ЗСУ західної техніки у Курській області, зокрема танків та БМП.

Про це йшлося під час інтерв’ю SRF міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера.

Збройні сили України могли використовувати німецьке озброєння під час операції у Курській області. Зокрема, йдеться про танки та БМП.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", – зазначив міністр.

Раніше видання Bild (Німеччина) опублікувало відео з Курської області, де на кадрах видно інженерний танк Wiesent на базі Leopard 1. На цій техніці був символ українських військ. Також на них помітили німецьку бронетехніку, а саме машини піхоти Marder.

Ба більше, у Бундестазі закликали збільшити військові постачання до України. Там запропонували передавати більше танків Leopard 2, а також додати до пакету військової допомоги бронемашини Fuchs.

Читайте також: