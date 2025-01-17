Яка помилка Байдена завадила Україні виграти війну до 2025 року: відповідь відомого американського політолога

На думку Роберта Кейгана, адміністрація Байдена абсолютно безпідставно була стурбована тим, що може зробити російський диктатор Путін.

Відомий американський політолог, аналітик Роберт Кейган назвав найбільшу помилку 46-го президента США Джо Байдена, яка завадила Україні виграти війну до 2025 року.

Про це аналітик заявив в інтерв’ю CNN.

"Найбільша помилка? Я думаю, замість того, щоб усвідомити, що ми не можемо дозволити Україні програти війну і влити в Україну все, що ми могли, так швидко, як ми могли, технологічно і з точки зору кількості зброї, натомість адміністрація Байдена зволікала з діями, зволікала з наданням певних видів допомоги", – пояснив політолог.

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На думку Роберта Кейгана, адміністрація Байдена абсолютно безпідставно була стурбована тим, що може зробити російський диктатор Путін.

"Вони були стурбовані, на мою думку, абсолютно безпідставно, тим, що може зробити Путін. Я не думаю, що у Путіна були якісь реальні варіанти відповіді, які могли б зашкодити Сполученим Штатам. Тому вони вели досить обережну гру, і в результаті ми опинилися в ситуації, коли цього виявилося недостатньо", – резюмував політолог.

Як повідомлялося, днями Джо Байден виступив з прощальною промовою до американців. Політик згадав про Україну.

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