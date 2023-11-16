Яка позиція Китаю щодо війни в Україні після переговорів Байдена та Сі: офіційна заява Пекіна 

У Китаї завили, що вони надалі "стоять на стороні рівності та справедливості".

Переговори між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном не змінили позицію Пекіна щодо війни в Україні.

Про це під час пресконференції сказала речниця МЗС Китаю Мао Ніна у четвер, 16 листопада.

За її словами, Китай і надалі " залишається відданим сприянню переговорів про мир та деескалацію".

"Дійсно, обидва президенти обмінялися думками щодо міжнародних і регіональних питань, що становлять спільне занепокоєння, включаючи "кризу в Україні" (напад Росії - ред.) та палестино-ізраїльський конфлікт (війну ХАМАС та Ізраїлю - ред.). Позиція Китаю в обох питаннях чітка і послідовна. Ми стоїмо на стороні рівності та справедливості та залишаємось відданими сприянню переговорів про мир та деескалацію", - наголосила вона.

Вона назвала зустріч двох лідерів світу "плідною". Та додала, що на ній було досягнуто понад 20 спільних домовленостей у політичних, дипломатичних, культурних і міжлюдських обмінах, глобальному управлінні, військовій справі, безпеці та інших сферах.

Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомляли, що Байден обговорить з китайським колегою "українське питання".

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