Яка ситуація сьогодні у Придністров’ї — у Генштабі ЗСУ розповіли

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію у Придністров’ї, де Росія намагається створити провокації.
У Придністровському регіоні Республіки Молдова обстановка залишається складною.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Підрозділи, оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі", — йдеться в повідомлені.
Крім того, проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ.
Нагадаємо, начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що Придністров'я не є серйозною загрозою для України. Проте цей регіон можуть використати російські окупанти для дестабілізації ситуації в Румунії, Молдові та Україні.
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