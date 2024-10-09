Яка зброя допоможе Україні: американський генерал надав  Конгресу секретний перелік

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі надав Конгресу список озброєння та військової техніки, які, на його думку, допомогли б Україні у протистоянні російській агресії, але досі не були надані ЗСУ. У документі, зокрема, зазначені далекобійні ракети для F-16 та захищена військова система спецзв'язку, яку використовує НАТО.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

Цей "список можливостей США", представлений конгресменам на початку вересня, є додатком до секретного звіту про стратегію адміністрації Байдена щодо України. Джерела видання стверджують, що у списку були ракети JASSM класу "повітря-поверхня", дальність ураження яких становить до 370 км, які можуть використовувати винищувачі F-16.

Також генерал додав до переліку систему зв'язку Link 16. Ця мережа обміну даними здатна забезпечити безперебійний зв'язок між бойовими системами і необхідна для надійної комунікації між командуванням та ефективного управління системами ППО.

У документі, який склав генерал Каволі не вказуються причини, чому перелічене озброєння досі не було включене в жодний пакет військової допомоги США Україні. Проте за словами співрозмовників видання, у США, ймовірно, побоюються, що їхні новітні технології можуть потрапити до рук росіян.

Водночас джерело зауважило, що навіть якщо США передасть Україні ракети JASSM, вони будуть ефективними тільки після того, як Україна досягне "певного рівня переваги" у повітрі.

Нагадаємо, винищувачі Mirage для ЗСУ затримуються, але одержать важливі оновлення. Французькі літаки модернізують, щоб посилити їхню стійкість проти ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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