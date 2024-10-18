Яка зброя ефективніша для ударів вглиб Росії: Ллойд Остін зробив неочікувану заяву

На думку очільника Пентагону, українські далекобійні дрони достатньо потужні та ефективні, щоб використовувати їх для ударів вглиб території РФ.

Україні варто розраховувати на дрони власного виробництва для завдавання ударів вглиб території РФ, тому що далекобійні ракети західного виробництва занадто дорогі.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час спільного з генсеком НАТО Марком Рютте брифінгу для преси після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі.

Він додав, що Україна вже показала світові ефективність такої тактики, зокрема успішні ураження великих складів боєприпасів на російській території.

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"Вони [українці – ред.] здатні виробляти ці БпЛА в Україні та різко наростити їх виробництво. Ці дрони показали себе дуже ефективними та точними. Також слід врахувати той факт, що вартість однієї високоточної керованої ракети може наближатись до мільйона доларів залежно від модифікації. А українці можуть виготовляти безпілотники у великих кількостях за малі кошти. Тож, з погляду на баланс та ефективність на полі бою, я вважаю, що це чудова можливість", – заявив Остін.

Міністр оборони США зазначив ще одну перевагу такої тактики – щоб бити по військових об'єктах на території РФ дронами власного виробництва, українцям не потрібні дозволи третіх країн, вони можуть використовувати їх так, як вважатимуть за потрібне.

Нагадаємо, видання The Times, підбиваючи підсумки візиту до США президента України Володимира Зеленського, повідомило, що Білий дім не ризикує надавати дозвіл на удари по території Росії далекобійними західними ракетами через погрози російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

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