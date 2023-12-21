Якби РФ напала на Польщу, скільки чоловіків готові захищати країну - шокувальні результати опитування

За соцопитуванням, кожен третій поляк готовий втекти із країни у разі нападу РФ.

Лише 15% поляків добровільно готові вступити до війська у разі нападу Росії на їхню країну.

Таким є результат дослідження IBRiS на замовлення Rzeczpospolita.

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Відповідно до соціологічного опитування, я кби почалася війна із Росією, кожен третій поляк вирішив би втекти із країни, лише 15,7% пішли б добровольцями в армію. Ще 29% заявляють, що займуться волонтерською діяльністю. З7,4% евакуювалисяз - 11,9% виїдуть за кордон з родиною, а 25,5% – у безпечне місце до Польщі. Ще 22% поляків нічого не зроблять, а 11,6% не знають, як будуть поводитиметься.

Цікаво, що, як показують дослідження, до армії здебільшого добровільно підуть виборці ПіС та Конфедерації, зокрема із соціально-консервативного табору (23%), чоловіки (31%) та молоді (віком 18-29 років) – 37%. В основному це кажуть жителі великих міст (28%), найчастіше люди з найнижчою освітою: початковою, середньою або професійно-технічною.

Зазначається, що здебільшого виїжджати з сім’єю за кордон планують невиборці (15%), люди віком 30-39 років (33%), жителі сільської місцевості (18%), а також люди із середньою (19%) або вищою освітою (20), які на минулих виборах голосували за Третій Шлях (21%).

Нагадаємо, у канцелярії президента Польщі вважають, що Росія готує вторгнення до їхньої країни.

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