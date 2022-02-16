“Якби ще не було погроз”: у Кремлі прокоментували звернення Байдена до росіян

“Якби ще не було погроз”: у Кремлі прокоментували звернення Байдена до росіян

Президент РФ Володимир Путін не робитиме звернення у відповідь.

У середу, 16 лютого, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував вчорашнє звернення американського президента Джо Байдена на адресу російського народу, в якому він запевнив росіян, що в США їх не вважають ворогами.

Коментар речника Кремля цитує російське агентство ТАСС.

Пєсков зауважив, що запевнення президента США імпонували би більше, якби вони не супроводжувалися погрозами.

“Напевно, можна вітати те, що президент Сполучених Штатів Америки, однієї з найбільших країн світу, однієї з найпотужніших держав, справді думає про російський народ. Це, напевно, має нам імпонувати. Якби ми чули звернення без погроз, то, напевно, російському народу це імпонувало би набагато більше", - сказав він.

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За словами прессекретаря Путіна, Кремлю уже набридли постійні погрози санкціями та реакцією з боку США на адресу Росії у разі вторгнення до України.

"Звичайно, ми воліли б не слухати різні погрози про те, що з нами буде, якщо ми чогось там зробимо, що не збираємося вчиняти. Ці погрози, повторювані як мантра на щоденній основі, чесно кажучи, вже набридли", - сказав Пєсков.

Пєсков додав, що президент Володимир Путін не робитиме звернення у відповідь.

Нагадаємо, раніше речник Путіна дав цинічну пораду президенту США виступити зі зверненням також до українського народу, закликавши українців “не стріляти одне в одного”.

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