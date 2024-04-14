Якби я був президентом, Іран не напав би на Ізраїль: Трамп у своєму стилі відреагував на атаку

Колишній президент та кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "якби я був президентом", то Іран не атакував би Ізраїль. Він звинуватив у цьому чинного президента Америки Джо Байдена.

Про це повідомляє The Hill.

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Ба більше, він цинічно заявляє, що "Бог благословить народ Ізраїлю", атакуючи його.

"Я хочу сказати, що Бог благословить народ Ізраїлю - він зараз під ударом. Це тому, що ми проявляємо велику слабкість. Цього б не сталося. Велика слабкість, яку ми продемонстрували, неймовірна, і цього б не сталося, якби я був на посаді. Ви це знаєте, вони це знають, це знають усі", - вважає він.

Експрезидент стверджує, що якщо він прийде до влади у США, то начебто "відроджу американську силу за кордоном, і ми відновимо американську силу вдома"

"Ми надсилаємо нашу абсолютну підтримку всім, хто опинився в небезпеці. Це напад, який не повинен був статися. Я відроджу американську силу за кордоном, і ми відновимо американську силу вдома", - сказав він.

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