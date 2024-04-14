Якби я був президентом, Іран не напав би на Ізраїль: Трамп у своєму стилі відреагував на атаку

Трамп цинічно заявляє, що "Бог благословить народ Ізраїлю", атакуючи його.
Колишній президент та кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "якби я був президентом", то Іран не атакував би Ізраїль. Він звинуватив у цьому чинного президента Америки Джо Байдена.
Про це повідомляє The Hill.
Ба більше, він цинічно заявляє, що "Бог благословить народ Ізраїлю", атакуючи його.
"Я хочу сказати, що Бог благословить народ Ізраїлю - він зараз під ударом. Це тому, що ми проявляємо велику слабкість. Цього б не сталося. Велика слабкість, яку ми продемонстрували, неймовірна, і цього б не сталося, якби я був на посаді. Ви це знаєте, вони це знають, це знають усі", - вважає він.
Експрезидент стверджує, що якщо він прийде до влади у США, то начебто "відроджу американську силу за кордоном, і ми відновимо американську силу вдома"
"Ми надсилаємо нашу абсолютну підтримку всім, хто опинився в небезпеці. Це напад, який не повинен був статися. Я відроджу американську силу за кордоном, і ми відновимо американську силу вдома", - сказав він.
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