Яке порушення ПДР може коштувати понад 30 тисяч гривень: водіям нагадали малознайоме правило

Висота протектора автомобільних шин має бути не менш ніж 1,6 мм, проте багато водіїв забувають про це правило.

Українські водії, які виїжджають за межі України, можуть потрапити у халепу через незнання правил дорожнього руху в іншій країні. Зокрема, польське законодавство велику увагу приділяє стану автомобільних шин і передбачає величезні штрафи за "лису" гуму.

Про це пише "Твоя машина".

В Україні теж існує правило, що висота протектора автомобільних шин має бути не менш ніж 1,6 мм. Але штраф за це передбачений у розмірі 340 гривень. Тож більшість українських водіїв просто не пам'ятають про цю "незначну" вимогу ПДР, яка насправді турбується про безпеку учасників дорожнього руху.

Однак у Польщі порушення вимог безпеки карається значно жорсткіше. Тому за неналежний стан шин водія можуть оштрафувати на 3 000 злотих (майже 32 000 гривень). Стільки ж доведеться сплатити, якщо шини на автомобілі востаннє замінювали понад 10 років тому.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити штрафні бали для водіїв за порушення ПДР. Нововведення наблизить українське законодавство до європейського.

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