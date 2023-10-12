Яке їхало, таке здибало: прем'єр Грузії назвав "друга Путіна" Орбана зразковим політиком

За словами Гарібашвілі, угорському народу пощастило мати такого "патріотичного лідера".

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі, приймаючи свого угорського колегу Віктора Орбана з візитом, назвав його "зразковим політиком".

Про це передає "Грузія Online".

Гарібашвілі заявив, що "дорожить відносинами та дружбою з Угорщиною та Орбаном.

"Для мене прем'єр-міністр Орбан є зразковим лідером, зразковим політиком, і... я надзвичайно вдячний за справжню дружбу прем'єр-міністра Орбана та його уряду, за тверду підтримку Грузії та її народу у прагненні стати частиною європейської родини", – заявив прем'єр-міністр Грузії.

За його словами, "угорському народу пощастило, що в такий скрутний час в Угорщині такий сильний і патріотичний лідер".

У свою чергу Орбан назвав "дивом" саме існування грузинського та угорського народів.

Нагадаємо, що Віктор Орбан відомий своїми проросійськими настроями. Нерідко його називають другом Путіна.

Раніше Орбан поскаржився на "утиски" угорської нацменшини і поставив Україні умови – Угорщина не підтримуватиме Україну в ЄС та НАТО, доки Київ не відновить "права" етнічних угорців. Також він в обхід України пропонував укласти угоду з Путіним – без повернення Криму та членства в НАТО.

Що стосується самого Гарібашвілі, то він теж неодноразово робив антиукраїнські заяви та критикував українську владу. За інформацією грузинських ЗМІ, він називав українських політиків "брудними невдахами".

Також прем'єр Грузії заявляв, що Україна має намір перекинути війну на територію його країни.