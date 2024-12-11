Які надії українці покладають на Трампа: Зеленський відповів

Український президент також розтлумачив заяву Дональда Трампа про 24 години, впродовж яких він пообіцяв вирішити питання війни Росії проти України.

Слова майбутнього президента США Дональда Трампа про те, що він покладе край війні РФ проти України за 24 години потрібно розуміти як швидке вирішення питання, проте, звісно, не за добу. Він має намір досягати миру з позиції сили, адже диктатор Кремля Володимир Путін розуміє лише силу. Тож українці вірять, що саме так і буде.

Про це йшлося в інтерв’ю президента України Володимира Зеленського для СBN.

"Люди в Україні завжди хотіли миру. Проте, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вони взяли до рук зброю. Кожний з нас би так робив. Всі наші люди так робили. І я впевнений, що і кожний з вас би так робив", — сказав Зеленський у розмові з журналістом СBN.

Президент наголосив, що Україна мирна держава, яка водночас розуміє, що з диктатором потрібно говорити з позиції сили.

"Україна дуже мирна держава. І дуже віруюча, до речі. Найбільша в Європі протестанська спільнота — саме в Україні. У нас найбільша Рада церков. І в українців сьогодні є надія, що Дональд Трамп має сильну позицію, адже він президент. І він буде діяти через цю силу. А Путін розуміє лише силу... Люди мають надію, що поруч з нами, поруч зі мною буде сильний президент сильної країни. І ми досягнемо миру. У людей є така надія на нову адміністрацію США, нового президента. І люди вірять в те, що він каже", — сказав Зеленський.

Він також висловився щодо запевнень Дональда Трампа вирішити питання повномасштабної війни в Україні за 24 години.

"Безумовно, коли президент каже про 24 години, це не питання того, що він за добу повинен це вирішити, адже це дуже складно. Я його розумію так, що він хоче зробити це швидко. Важливо, щоби це було швидше. Ми кожного дня втрачаємо людей. Але і важливо те, щоби це так закінчилося, щоб не мало можливості розпочатися знову", — додав президент України.

Нагадаємо, 12 грудня, коли президент Франції Еммануель Макрон приїде до Варшави, там мають відбутися перемовини щодо результатів зустрічі Макрона з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Парижі.

Раніше Еммануель Макрон прокоментував тристоронню зустріч у повідомленні в мережі Х.

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