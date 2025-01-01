Які політичні настрої українців за кордоном, якщо будуть вибори: соціолог оцінив

За попередніми даними, близько 60% українських біженців за кордоном складають люди з півдня та сходу України.

Політичний вибір українців за кордоном може відрізнятися від політичного вибору українців, що залишилися на Батьківщині.

Таку думку висловив керівник Соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович в інтерв'ю NV.

Антипович одразу попередив, що ніяких досліджень на тему політичних поглядів українців за кордоном не проводилося. Йдеться лише про припущення. Він повідомив, що, за попередніми даними, близько 60% українських біженців за кордоном складають люди з півдня та сходу України.

"Це люди, які втратили домівки, люди з Маріуполя, люди з Херсонщини, це частина людей, яка жила на східних і південних територіях, де достатньо часто можна було чути російську мову, де перемагали проросійські сили в довоєнний період часу, або ж набирали достатньо високі відсотки. Це також люди, що не проходили адаптацію до воєнних умов і ту національну консолідацію заради виживання, яку пройшла та частина українців, що залишилася в Україні", – каже соціолог.

Експерт припускає, що політичний вибір українців за кордоном буде відрізнятися від політичного вибору українців, що залишилися в Україні. На його думку, українці що виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення "не настільки українізовані з точки зору ідеологічного вибору".

Крім того, Антипович не виключає, що українцям за кордоном, які вирішили не повертатися на Батьківщину навіть після війни, будуть нецікаві політичні події України.

"Я чомусь думаю, що вони в більшості своїй можуть і не прийти на ці вибори, якщо вони відбуватимуться після війни, а ці люди і після війни перебуватимуть за кордоном. Звичайно, вони зараз цікавляться подіями в Україні, переживають за країну, спілкуються з родичами. Але ті, хто свідомо планує залишитись [за межами країни], все менше цікавляться саме політичними подіями, які на них не мають прямого ефекту", – підсумував соціолог.

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до виборів після встановлення справедливого миру.

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