Жителі Бєлгорода вважають, що Кремль бентежить лише те, що відбувається в столиці.

Цивільні Бєлгорода невдоволені ситуацією в місті та байдужістю Москви до обстрілів.

Про це йдеться, зокрема, в розмові росіян, опублікованій Головним управлінням розвідки Міноборони.

"Ось Бєлгород там весь помирає, то ніхто увагу не звертає. Петиції люди пишуть", – каже містянин.

Ситуація в Бєлгороді

Жителі Бєлгорода вважають, що Кремль бенетежить лише те, що відбувається в столиці.

"Їх у Москві хвилює те щось, що відбувається у них... Які свята?! Ми тут у Бєлгороді помираємо. Нас бомблять, а вони там святкують: якісь заходи, розваги", – скаржаться бєлгородці.

Як повідомляв ТСН.ua, у Бєлгороді вже пишуть заяви до Слідчого комітету (СК) на військових армії РФ, які неодноразово кидали бомби на область. Мешканці міста вимагають притягнути до відповідальності військових.

Нагадаємо, напередодні армія Росії знову атакувала Бєлгородську область авіабомбами – ще дві ФАБ скинули з російських літаків.

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