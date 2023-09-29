Які умови Індія та Китай висувають Кремлю щодо нафти: експерт про безвихідь росіян

Росія як продавець нафти більше не диктує умов своїм покупцям, зараз усе відбувається якраз навпаки.

Через санкції продаж російської нафти в країни світу суттєво впав. Найбільшими покупцями нафтопродуктів країни-агресорки є Індія та Китай. Однак Росія змушена грати за їхніми правилами.

Детальніше про проблеми Росії на ринку 24 Каналу розповів експерт з питань нафти та газу Михайло Крутихін.

Як Китай та Індія встановлюють свої правила гри

Головними покупцями російської нафти є Індія та Китай. Однак навіть з цими країнами не все так просто — вони фактично диктують свої умови Росії. Наприклад, в Індії ще з 1 вересня офіційно оголосили, що не орієнтуватимуться на російську нафту, бо їм необхідна нафта з інших країн.

Зокрема й тому, що один сорт нафти — це фактично ніщо для нафтопереробної галузі. До Індії надходить 42 сорти нафти.

Для Росії проблемою є й розрахунок в індійських рупіях, тому що накопичувати цю валюту просто не вигідно. Тож Індія протягом останніх двох місяців скорочує закупки російської нафти, збільшуючи закупки з країн Перської затоки.

“А ось Китаю вже немає куди далі диктувати свої умови, бо все вже він давно Росії продиктував. Основна частина нафти, яка потрапляє з Росії в Китай йде не морем, а нафтопроводом ССТО (Східний Сибір – Тихий океан). Частка нафти, яку отримує Китай йде за спеціальними цінами”, — зауважив Михайло Крутихін.

Крім того, певна кількість російської нафти до 2029 року йтиме на погашення боргу, адже раніше Китай значну суму “Роснафті”. Що також цікаво, Пекін відмовився платити повну суму за транспортування нафти. Перемовини щодо цього тривали довгий час, однак Китай залишився непорушним.

Фактично Росія скинула ціну на нафтопродукти просто тому, що Китай відмовлявся платити більше.

Раніше повідомлялося, що Росія, як і раніше, продає свою нафту і газ на зовнішньому ринку. Але страждає від зниження доходів, адже для того, щоб ці країни купували російську нафту, РФ надає їм величезні знижки.

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