Які успіхи з мобілізацією в Росії: генерал-лейтенант назвав конкретні цифри

Російська армія – "у мінусі", якщо не враховувати найманців, бійців з КНДР.

У Росії на контактну військову службу 2024 року набрали щонайменше 427 тис. осіб. Попри значні втрати, у цієї країни залишається величезний мобілізаційний ресурс.

Про це перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів у інтерв’ю виданню "Укрінформ".

Торік до російської армії на контракт набрали щонайменше 427 тис. бійців. Тобто щомісяця вороже військо поповнювалося приблизно на 36 тис. військових.

Водночас протягом останнього кварталу 2024 року та січня 2025 року окупанти щомісяця втрачали на фронті понад 40 тис. бійців.

"Тобто російська армія – у мінусі, якщо не враховувати найманців, солдатів із Північної Кореї… Проте в Росії залишається величезний мобілізаційний ресурс усередині країни. Наразі чимало з них поповнюють армію, і неважливо, що більше спрацьовує – фінансовий стимул чи пропаганда", – розповів про ситуацію Гаврилюк.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, призов у Росії до армії не компенсує її втрати. Місячний рівень набору військових дорівнює або є нижчим від кількості, необхідної для заміни місячного рівня втрат один до одного.

До слова, втрати Росії у війні проти України на 7 лютого сягають 846 650 бійців.