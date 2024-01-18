Які важливі рішення можуть бути ухвалені на саміті Європейської ради: Шмигаль дав пояснення

Програма Ukraine Facility передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

Саміт Європейської ради відбудеться 1 лютого. Наша держава розраховує, що там буде ухвалене рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, програма Ukraine Facility передбачає не лише виділення коштів, але й системну трансформацію України на шляху до ЄС.

“Наш Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від Європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо. Найближчими тижнями також плануємо зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility”, - зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що Кулеба пояснив, чому Путін вестиме війни до кінця свого життя.

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