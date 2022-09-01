Які зміни чекають на українців в європейських країнах з 1 вересня 2022 року

На що можуть розраховувати українські біженці від початку осені у Польщі, Німеччині, Франції інших країнах Європи

Зміни у Польщі

У Польщі гривні припинять міняти за вигідним курсом

Для того, щоб біженці з України в Польщі змогли поміняти готівкові гривні на злоті за прийнятним курсом в березні центробанки України та Польщі домовилися про обмін грошей за фіксованим курсом — близько 7 гривень за 1 злотий. Максимально одній людині можна було обміняти до 10 тисяч гривень. PKO Bank Polski запустили такий обмін в 100 відділеннях, планувалося, що Національний банк України викупить до 10 млрд гривень. Як повідомило ukrayina.pl такою можливістю скористалися близько 80 тисяч осіб, українці встигли обміняти 681 млн гривень. Але оскільки інтерес до програми знизився, її планують згорнути 10 вересня.

Українським біженцям роздадуть квартири

Польське воєводство роздасть біженцям з України півсотні квартир. Як повідомляє Yavp.pl, біженці з України утримають півсотні безкоштовних квартир. Житло призначене для українців, які отримали тимчасовий захист в Опольському воєводстві. На сьогодні до програми залучено 49 приміщень у 17 адміністративних одиницях Польщі, розглядаються можливості збільшення кількості житла для біженців.

Соціальне житло площею 40-50 квадратних метрів з ремонтом, необхідними меблями та сантехнікою надаватиметься до двох років. Після цього воно буде використано для громадян Польщі, які опинилися у скрутному становищі.

Що зміниться для українських школярів в Польщі

Для всіх учнів у польських школах до предмета "Освіта для безпеки" будуть включені більше елементів, пов'язаних з обороною. Учні вивчатимуть як розбирати та складати зброю, як використовувати пневматику, як реагувати на загрози через бойові дії. Нововведення стосуються та іспиту на отримання атестата зрілості - "матури". Зокрема, на його складання учням дадуть більше часу, при цьому самих завдань теж буде більше.

Відтепер для того, щоб звільнитися від відвідувань фізкультури, школярам потрібна буде відповідна довідка від лікаря-фахівця, а не сімейного лікаря.

Зміни у Німеччині

У Німеччині почнуть облік безвізових днів

Також читайте Німеччина змінює правила перебування для українців від 1 вересня: деталі

Українці, які перебувають у Німеччині без оформлення статусу тимчасового захисту, у яких до 31 серпня вичерпуються безвізові дні, а це 90 днів протягом 180 днів, повинні або залишити країну, або легалізуватися.

До 31 серпня перебувати в Німеччині українцям було дозволено незалежно від використання безвізу або депортації. Якщо безвіз закінчується до кінця літа, оформити тимчасовий захист необхідно до 1 вересня. Якщо 90 днів безвізового перебування в Німеччині закінчаться з 1 вересня до 1 грудня, необхідно подати заявку на реєстрацію статусу. Для українців, які прибувають до Німеччини з 1 вересня, оформляти статус захисту не обов’язково, можна легально перебувати в країні за безвізом 90 днів.

У Німеччині з 1 вересня подорожчає проїзд на громадському транспорті

З 1 вересня скасовуються пільги на проїзд для українців. Безлімітний квиток по 9 євро більше не діятиме, за проїзд доведеться платити за новими тарифами. Можливо, проїзний здорожчає на € 60. Остаточне рішення щодо реалізації ініціативи ще не ухвалено. Деякі перевізники виступають за продовження терміну дії вартості літніх проїздів них до кінця жовтня. Це дало б змогу знайти рішення, вигідне як для пасажирів, так і для транспортних компаній. Також можливо, що зимові квитки коштуватимуть 29 або 49 євро.

Які зміни чекають на українців у Франції

У Франції потрібно подовжити статус тимчасового захисту

Українцям у Франції, які оформили статус тимчасового захисту, після 6 місяців перебування необхідно оновити його. В іншому разі належні виплати будуть припинені.

Термін дії дозволу на проживання APS для багатьох українців закінчується якраз у вересні, через 6 місяців після прибуття в країну. Щоб продовжувати отримувати допомогу ADA, необхідно подовжити свій APS в префектурі за місцем проживання. Інформація, як це зробити та куди звертатися, опублікована на сайті уряду. Заяви варто подавати не раніше, ніж за 3 тижні до закінчення дії APS, але не пізніше 3 днів від цієї дати.

Українців просять якомога швидше відправити в компетентне територіальне відділення OFII такі документи :

французько-українську форму запиту на продовження прав на ADA, датовану і підписану,

копію чинного дозволу на тимчасове проживання на кожного повнолітнього члена сім’ї,

копію документа, що підтверджує наявність ресурсів (платіжні відомості, трудовий договір), отриманого з моменту в’їзду до Франції.

Для швидкої обробки документи бажано надіслати електронною поштою до компетентного територіального відділу відповідно до відділу проживання. Якщо надсилати поштою, на конверті необхідно зазначити слова «Renouvellement ADA Ukraine».

Зміни у Чехії

Скасують субсидію за житло для біженців

Держава виділяла субсидію на житло у розмірі 250 крон (10 євро) на людину за добу, а через високі ціни в мегаполісі місто виділяло ще додатково 140 крон за використання житла. Від вересня мерія Праги скасовує доплати власникам житла, які розміщують українських біженців. Як повідомив мер столиці Зденек Гржиб, місто не може продовжувати виконувати роль держави в кризі з біженцями, а гроші повинні бути спрямовані на розв'язання проблеми різкого зростання цін на енергоносії. " Від вересня місто припинить виплату субсидій. У деяких випадках надання допомоги може закінчитися раніше, ще в серпні», — попередив мер.

Зміни для українців в Іспанії

В Іспанії біженцям надаватимуть допомогу

У серпні біженцям з України затвердили отримання фінансової допомоги у розмірі 400 євро на кожного дорослого та по 100 євро на неповнолітніх. Грошова допомога українським біженцям надаватиметься протягом 6 місяців. Щоб отримати гроші, біженці повинні відповідати таким критеріям:

мати статус тимчасового захисту в Іспанії,

не перебувати на утриманні офіційних благодійних організацій та не отримувати від них гроші,

мати прописку,

не одержувати дохід.

У Швейцарії перевірять доходи

Як стало відомо тепер для отримання соціальної допомоги українські біженці повинні надати інформацію про доходи та майно як в Україні, так і у Швейцарії. Якщо людина зі статусом S (спеціальний статус для українських біженців, активований швейцарською владою 11 березня 2022 року) знімає кошти з банківських рахунків або отримує інші виплати в Україні, це буде враховано в оцінці доходу.

Що нового для українців в Ірландії

Безкоштовні курси та стипендія

17 серпня уряд Ірландії затвердив програму допомоги українцям - від вересня українські біженці можуть безкоштовно піти на курси і отримувати стипендію. У 2022-2023 навчальному році безкоштовно повчитися можуть українці, які проживають в Ірландії та отримали статус біженця. Навчання проводиться з таких дисциплін:

сільське господарство,

лісове господарство,

ветеринарна освіта,

рибальство.

Навчання безкоштовне, крім того, студенти цих курсів отримають стипендію 6115 євро, яку розділять помісячно на рік.

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