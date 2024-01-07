Які зміни чекають на українських біженців у Євросоюзі 2024 року

Програми підтримки біженців з України постійно змінюються, а деякі з них європейська влада повністю анулює.

Про це пише РБК-Україна.

Шотландія

Кансіли у Шотландії більше не отримують грошей для оплати готелей українським біженцям. Якщо це питання ніяк не вирішиться, то українські біженці ризикують опинитись на вулиці. А ті, які ще не мають запрошення і не встигли переїхати, напевно, вже можуть і не їхати.

Норвегія

Уряд Норвегії напрацював рішення, як зробити її менш привабливою. Багато хто отримував виплати на дитину одноразово, наприкінці свого першого року у країні.

Це становило близько 4 тисяч євро для родини з двома дітьми молодше 6 років. Але тепер це буде скорочено. Замість таких виплат сім’ї почнуть отримувати виплати на дитину після повного першого року, а потім щомісяця.

Українські переселенці у Норвегії також матимуть обмеження щодо подорожей до України. І всі спочатку повинні будуть зареєструватися в центрі для біженців, перш ніж вирушати до інших частин країни. Раніше можна було обрати будь-яке місто і селити людей в готелях, проте більше такої можливості українці не мають.

Ірландія

В Ірландії буде скорочено термін перебування у тимчасовому житлі до 90 днів та знизить виплати до 38, 80 євро щотижня замість 220 євро, як це було раніше.

Нідерланди

У Нідерландах поки що не скорочують виплати, але вже активно це обговорюють. Вони вже використали 97% всіх можливостей для біженців, але люди продовжують їхати.

Тимчасовий захист в Польщі 2024 року

Тимчасовий захист для біженців з України в Польщі діятиме лише до 4 березня 2024 року.

Наразі польський уряд не давав жодних оголошень про подовження дії особливого статусу для українців до 2025 року, однак, очікується, що відповідне рішення буде ухвалено у найближчі два місяці.



Наразі для біженців діють ті ж самі правила, що й 2023 року. А саме, українці мають право на:

безкоштовне житло впродовж 120 днів за програмою 40+

безкоштовне житло для вразливих категорій; багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні та матері з немовлятами;

офіційне працевлаштування (за умови оформлення PESEL UKR впродовж 30 днів від моменту прибуття до Польщі);

безкоштовну медицину та освіту;

отримання щомісячної виплати на кожну неповнолітню дитину.

Нагадаємо, у країнах Європи на сьогодні перебуває понад 4,1 мільйона українських шукачів притулку. Найбільше біженців з України зареєстровано у Німеччині, де на початок жовтня перебувало близько 1,17 млн українців. На другому місці Польща, де зареєстровано 957 тис. українців.

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