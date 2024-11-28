Яким буде вплив ядерної бомби Путіна на столиці країн НАТО: карти – Newsweek

Журнал Newsweek оцінив наслідки від удару російської ядерної ракети, відомої як SS-18 Satan.

Після неодноразових погроз президента Росії Володимира Путіна ударити ядерною зброєю по країнах НАТО журнал Newsweek розглянув вплив російської ядерної зброї на столиці союзників США по Альянсу.

Для аналізу було використано карти, створені Алексом Веллерстайном, професором та істориком ядерних технологій.

Журнал Newsweek оцінив наслідки від удару російської ядерної ракети Р-36М2 (також відомої як SS-18 Satan), однієї із найбільших і найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Ядерна боєголовка цієї ракети може виробляти еквівалент 20 мегатонн вибухівки в тротиловому еквіваленті та має радіус дії до 10 000 миль (понад 16 000 км).

Радіус вогняної кулі (внутрішнє жовте коло), у якому все буде випаровуватися через інтенсивне тепло, що піднімається до мільйонів градусів F, досягне приблизно 15,1 квадратних миль (24,3 кв. км).

Більш помірний радіус ураження вибухом (внутрішнє сіре коло), що охоплює 442 квадратних милі (понад 710 кв.км) вибуху, знищить житлові будинки та, ймовірно, спричинить масові пожежі.

Будь-хто в радіусі 2360 квадратних миль (майже 3800 кв. км) від вибуху (радіус теплового випромінювання: ширше оранжеве коло) ризикує отримати опіки третього ступеня по всій шкірі, які можуть бути безболісними, оскільки вони руйнують больові нерви, але можуть спричинити серйозні рубці, інвалідність і вимагають ампутації.

У радіусі легкого ураження вибухом (ширше сіре коло), 3490 квадратних миль (понад 5600 кв.км) від вибуху, слід очікувати, що скляні вікна розіб’ються, що може спричинити травми.

Лондон, Велика Британія

У Лондоні у повному діапазоні зони вибуху опиниться 13 167 093 людей у будь-який час доби, близько 3 941 740 людей загинуть і 4 616 650 отримають поранення.

Фото: Newsweek

Берлін, Німеччина

Близько 2 011 330 людей загинули б, а 1 568 280 отримали б поранення в Берліні. У зоні ураження опиниться 4 452 381 людина.

Фото: Newsweek

Париж, Франція

У Парижі в середньому 11 648 592 людини перебуватимуть в повному діапазоні вибуху. За оцінками, 4 957 180 загинуть і 4 616 650 отримають поранення.

Фото: Newsweek

Оттава, Канада

В Оттаві 1 302 359 людей перебуватимуть у повному діапазоні вибуху, 586 940 загинули б і 427 990 були б поранені.

Фото: Newsweek

Рим, Італія

Близько 1 852 110 людей загинули б і 1 399 340 отримали б поранення в Римі, де в середньому 4 420 652 людини перебуватимуть в повному діапазоні вибуху.

Фото: Newsweek

Амстердам, Нідерланди

За оцінками, в Амстердамі загинуло б 1 108 930 людей і 1 792 920 отримали б поранення. Загалом у зоні вибуху перебувало б 5 639 453 людини.

Фото: Newsweek

Анкара, Туреччина

У середньому 4 191 361 людина перебувала би в повному діапазоні вибуху в Анкарі, де буде 2 229 850 смертей і 1 308 820 поранень.

Фото: Newsweek

Варшава, Польща

У Варшаві загинуло би 1 371 450 людей, а 957 820 було поранено. У середньому 3 117 151 людина перебували б у повному діапазоні вибуху.

Фото: Newsweek

Мадрид, Іспанія

У Мадриді 2 664 160 людей будуть убиті і 2 093 680 будуть поранені. У середньому 6 375 201 людина перебуватиме в повному діапазоні вибуху.

Фото: Newsweek

Бухарест, Румунія

У Бухаресті у повному діапазоні вибуху перебуватиме в середньому 2 884 498 людей, з яких 1 463 540 загинуть і 782 510 будуть поранені.

Фото: Newsweek

Стокгольм, Швеція

У Стокгольмі, за оцінками, загинуло б 838 540 людей і 647 150 отримали б поранення. У середньому 1 867 060 людей перебуватимуть у повному діапазоні вибуху.

Фото: Newsweek

Гельсінкі, Фінляндія

У Гельсінкі 1 249 210 людей перебуватимуть у повному діапазоні вибуху. Близько 498 480 загинуть і 442 240 будуть поранені.

Фото: Newsweek

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав указ про основи державної політики ядерного стримування, затвердивши оновлену ядерну докртину. Ядерна відповідь з боку РФ можлива в разі критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю.

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