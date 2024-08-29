Яким чином Росія може повернути контроль над Курською областю: відповідь аналітиків The Hill

Росія не зможе відновити контроль над Курською областю, якщо не відведе війська з України. Ще один варіант – відправити на службу в регіон призовників. Утім диктатор обіцяв не перекидати їх, тож таке рішення є складним з політичного погляду.

Про це пише The Hill.

Раніше операцію ЗСУ називали доволі ризиковою. Проте сьогодні очевидно, що відкриття нового фронту стало несподіванкою для армії РФ.

"Операція ЗСУ у Курській області впливає не лише на поле бою, тому що демонструє: всередині Кремля панує безлад. Наразі увага російського командування все більше зміщується з українського напрямку на забезпечення стабільності власного режиму", – наголосили у виданні.

Нагадаємо, російські війська зіткнуться з "важкою боротьбою" під час спроби повернути контроль над територіями у Курській області РФ, які було втрачено під час наступу української армії.

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