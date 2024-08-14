Яким може бути президенство Камали Гарріс щодо України: експерт назвав важливий фактор

Якою може бути політика Камали Гарріс щодо України і чи боятиметься вона "провокувати" Росію.

У разі перемоги Камали Гарріс на президентських виборах США у листопаді, багато в її зовнішньополітичній програмі, зокрема щодо питання України, залежатиме від одного важливого чинника – які союзники з нею прийдуть в адміністрацію президента США.

Про це заявив заявив політичний аналітик організації "Razom for Ukraine" (Вашингтон) Даг Кляйн, передає "Телеграф".

"Думаю, що ми точно побачимо адміністрацію Гарріс з політикою щодо України, яка буде принаймні такою ж хорошою, як та, яку ми бачили від адміністрації Байдена… Чи зможемо ми побачити більше рішучості, менше страху перед ескалацією чи провокуванням Росії, багато в чому залежатиме від того, якими людьми Гарріс наповнить адміністрацію у разі перемоги", – сказав Кляйн.

Наразі експерт нагадав що радником Камали Гарріс з національної безпеки є Філ Гордон. Це посадовець чіткого проєвропейського курсу. Він може зайняти високий пост в адміністрації, якщо демократку оберуть президентом.

"Філ Гордон може стати наступним Джейком Салліваном (радником президента США з нацбезпеки. — Ред.). Зараз за підходом він класичний європеїст. Він – американський експерт із зовнішньої політики, який зосереджується на Європі та європейській безпеці. І я думаю, що в цьому ми можемо побачити деякі відмінності від політики адміністрації Байдена", – каже Даг Кляйн.

На його думку, можливо, для Філа Гордона та інших посадових осіб в майбутній адміністрації Гарріс буде реальна можливість діяти більше, як це роблять деякі європейські союзники, котрі справді розуміють загрозу від РФ.

Нагадаємо, що за результатами соцопитування, Гарріс випереджає Трампа майже у всіх ключових штатах.

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