Якими будуть нові антиросійські санкції ЄС: Шмигаль назвав ключові пропозиції України до 8 пакету

Україна вчергове підняла питання щодо посилення антиросійських санкцій Євросоюзом.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав 5 вересня в ефірі каналу "1+1" в рамках телемарафону.

"Ключові речі, які ми просимо і вимагаємо - це повна заборона віз. Тут ми говоримо про туристичні, студентські візи для того, щоби росіяни не їздили, не платили гроші, які заробляють на цій кривавій війні, для того, щоб вони не розважалися на європейських курортах та у ресторанах", - зазначив Шмигаль.

Також він назвав необхідним заборонити експорт газу і нафти для російських споживачів, тому що це наповнює російський бюджет, з якого РФ фінансує вбивства українців.

Дуже важливиметапом Шмигаль назвав відключення від SWIFT всіх російських банків.

"Ще цілий ряд санкцій, які ми пропонуємо для 8-го пакету. Наразі точаться дискусії. Ці санкції напряму впливають на європейську економіку та споживачів, тому це складна дискусія у європейському політикумі, але звичайно, ми продовжимо політичний тиск, тому що Європа - наступна після України, про що росіяни говорять на своїх каналах, шоу. І це вагомий аргумент для європейського суспільства. Ця війна всієї Європи, а не лише України", - додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла, що санкції проти РФ залишаться чинними і взимку, навіть якщо німці вийдуть на протести.

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