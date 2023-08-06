Якими будуть стосунки України та Польщі після війни з Росією — пояснення Подоляка

В України та Польщі є власні національні суверенітети та державні інтереси, але конкурувати держави будуть після завершення війни, яку розв’язала Росія.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він наголосив, що в питаннях щодо національних інтересів Київ займає проукраїнську позицію, а Варшава – пропольську і як приклад навів ситуацію в сільському господарстві.

“Після кінця війни в нас, звісно, будуть конкурентні відносини. Звісно, ми конкуруватимемо за ті чи інші ринки, споживчі ринки тощо”, – сказав Подоляк.

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Однак, за його словами, у нинішніх умовах війни та через зрив Росією зернової ініціативи Україні потрібен сухопутний зерновий коридор, тож дискусію щодо цього питання потрібно вести максимально коректно, відкрито і публічно.

Михайло Подоляк висловив впевненість, що Польща залишиться максимально близьким другом і партнером України і так триватиме до кінця війни Росії проти України.

Він наголосив, що Польща є базовим хабом, через який йде постачання до нашої держави, і підкреслив, що обидві держави повністю взаємозалежні та взаємопов'язані у питанні програшу Росії.

“Ми та наші польські партнери розуміємо, що, поки Росія не програє, відповідно ніякої свободи та безпеки не існуватиме”, – зауважив Подоляк.

Радник голови ОП вважає, що українсько-польські відносини зараз перебувають на найвищому рівні, а між президентом України Володимиром Зеленським та його польським колегою Анджеєм Дудою відбувається "абсолютно хороший діалог".

Нагадаємо, раніше посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві. Приводом для цього стали висловлювання керівника офісу з питань міжнародної підтримки в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача щодо "невдячності України за допомогу Польщі".

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