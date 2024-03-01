Якими є обсяги виробництва російської оборонної промисловості: оцінка британської розвідки

На жаль, у агресора ще достатньо ресурсів.

Російська оборонна промисловість значно збільшила обсяги виробництва у 2023 році. Це було досягнуто за рахунок розширення робочої сили приблизно до 3,5 мільйона людей, збільшення робочих змін і розширення існуючих виробничих ліній, а також відновлення непрацюючих виробничих потужностей.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії.

Деталізували, що значна частина цього збільшення випуску походить від реконструкції та модернізації існуючих запасів, а не від нового виробництва. Наприклад, переважна більшість основних бойових танків, випущених у 2023 році, складалися з відремонтованих машин.

“Виробництво артилерійських боєприпасів різко зросло в 2023 році і, ймовірно, буде збільшуватися далі в 2024 році. Проте виробництво боєприпасів, ймовірно, досягне піку в наступні 12 місяців через обмеження потужностей”, — зазначається у звіті.

Хоча оборонна промисловість не в змозі повністю задовольнити вимоги російських операцій проти України, додають у розвідці, вона майже напевно здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною протягом 2024 року.

Нагадаємо, у WSJ дізналися, що Путін пропонував Україні для завершення війни 2022року.

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