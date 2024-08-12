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Який масштаб руйнувань на газовимірювальній станції "Суджа": нові супутникові знімки

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Який масштаб руйнувань на газовимірювальній станції "Суджа": нові супутникові знімки

Нові супутникові фото станції у Суджі

Саме через цю станцію постачається газ до ЄС.

У Мережі з'явилися нові супутникові знімки газовимірювальної станції у Суджі Курської обалсті. Вочевидь, частина пошкоджень з'явилася між 9 та 10 серпня, а частина – між 10 та 11 серпня. 

Кадри оприлюднило "Радіо Свобода".

Зазначають, що на фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.

При цьому вранці у понеділок "Газпром" стверджував, що продовжує прокачування газу через ГІС "Суджа" до Європи у звичайному обсязі.

Нагадаємо, бронетехніка ЗСУ просунулася на 22 км на схід від російського міста Суджа Курської області

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