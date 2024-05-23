Який реальний ядерний арсенал Росії: журналісти назвали цифри

Скільки всього ядерних боєголовок має Росія і чи дійсно її арсенал такий великий, як хваляться пропагандисти – аналітики дали відповідь.

Російські пропагандисти і політики типу Медведєва, дуже часто шантажують світ застосуванням ядерної зброї. Інколи на це натякає і сам диктатор Путін.

Чи дійсно Кремль має такий потужний ядерний арсенал, розбирався Defense Express з посилання на довідник Bulletin of the Atomic Scientists.

Зауважимо, що саме дослідники Bulletin of the Atomic Scientists ведуть відлік "Годинника Судного Дня", котрий попереджає людство про рівень небезпеки ядерної війни.

Зазначається, що Росія наразі має 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до комплексу "Іскандер".

Іскандер / Фото: ТСН.ua

Під літаки типів Ту-22М3 і МіГ-31К, Су-24М та Су-34 мають 334 ядерні боєзаряди. У це число входять і вільнопадаючі атомні бомби, та "спецБЧ" (спеціальні бойові частини, тобто частини з ядерним зарядом. – Ред.) під різні типи ракет.

За даними авторів Bulletin of the Atomic Scientists, під свої 52 Ту-95МС росіяни мають загалом 430 ядерних боєзарядів, а під 15 Ту-160 – 156 боєголовок.

Ту-95МС

Йдеться про "спецБЧ" під крилаті ракети типів Х-55 та Х-102 (ядерний варіант сумновідомої українцям ракети Х-101).

Ракета Х-101 / Фото: armyinform.com.ua

Нестратегічне ядерне озброєння

За інформацією аналітиків, арсенал нестратегічного ядерного озброєння в розпорядженні ВМФ РФ складає загалом 784 ядерні боєзаряди. У цей показник сумарно включені "спецБЧ" під різні типи торпед, протикорабельних ракет та навіть глибинних бомб.

Крилаті ракети "Калібр" в цей перелік не входять. Бо навіть самі пропагандисти не заявляли про можливу адаптацію цих ракет під ядерні боєголовки.

Крім того, відомо про 4 ядерні боєголовки під береговий комплекс "Редут" та 23 боєголовки під ракети П-800 "Онікс".

Ракети "Онікс" / Фото: Associated Press

"Використання ядерних боєзарядів в засобах ППО може виглядати вкрай специфічним, однак наявність і таких "спецБЧ" в росіяни заявляється також", – зазначають у Defense Express.

Зокрема, йдеться про 250 ядерних боєголовок під комплекси С-300/400 та 68 боєзарядів під протиракети 53Т6, котрі забезпечують протиповітряну й протиракетну оборону Москви.

Є ще списані, але неутилізовані ядерні боєзаряди РФ. Їхня кількість складає 1200 одиниць.

Раніше повідомлялося, що Росія нібито планує розмістити ядерну бомбу на орбіті.