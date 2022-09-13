Якнайшвидше забирайте "манатки" з України: в МЗС різко відповіли на чергові фейки РФ про так звану "біозброю"

У Міністерстві закордонних справ відреагували на поширення фейків Росією про так звану "українську біологічну зброю", виготовлену за сприяння США.

В українському дипломатичному відомстві зауважили, що Росія знову звинуватила Україну у виготовленні біологічної зброї після дипломатичної поразки у Женеві за результатами Офіційної Консультативної зустрічі держав-учасниць КБТЗ (Конвенції про заборону біологічної зброї). Таким чином пропагандисти хочуть "реабілітуватись у Москві та видати бажане за дійсне".

Про це повідомив заступник голови МЗС України Микола Точицький в Facebook.

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"Чергові російські брехливі наративи щодо створення Україною біологічної зброї за сприяння США, озвучені сьогодні горезвісним заступником міністра закордонних справ рф с. рябковим, є продовженням дезінформаційних зусиль кремля для відчайдушного виправдання широкомасштабної війни рф проти України, відвернення уваги від численних військових злочинів, скоєних на території нашої держави, та приховування власної діяльності в обхід положень Конвенції про заборону біологічної зброї (КБТЗ)", - сказано у повідомленні.

Представник МЗС розповів, засідання, в якому взяли участь 89 делегацій країн-учасниць КБТЗ, однозначно переконалась у сфабрикованому характері російських звинувачень, грубому зловживанні країною-терористкою положень Конвенції, справжній маніпулятивній меті російських фейків про біозброю в Україні. Ба більше, він зауважив, що російська делегація на зустрічі поводилася агресивно.

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"У фактологічній доповіді за результатами Консультативної зустрічі російській делегації не вдалося жодним чином "протягти" її хворобливі інсинуації щодо біозброї в Україні. Ініційований росією, відповідно до Статті V Конвенції, процес завершено. На ньому поставлено крапку, як би цього не хотілося с.рябкову та підбурюваним ним деяким російським сателітам.

Це - вже доконаний факт. А факти - річ вперта. Радимо с.рябкову ще раз уважно прочитати заключний документ заходу - там все чітко зрозуміло, а рф, за сумнозвісним минулорічним висловлюванням цього ж самого посадовця, – якомога швидше "забирати манатки" з України і "вирушати на рубежі" рф 1991 року. А далі буде", - констатували в МЗС.

Нагадаємо, раніше заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков знову заговорив про біологічну зброю, яку нібито створюють в Україні за фінансування США.

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