Якою буде відповідь Заходу на ядерну агресії РФ: потужна іолюстрація від ЦПД (відео)

Реакція не змусить на себе чекати.

Ядерний удар по території України, ймовірно, матиме дзеркальні наслідки для Росії. Так, по ній також полетять ракети з відповідними боєголовками.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Шантаж Росії в бік України та Заходу вже нікого не дивують. І хоча більшість світових політиків та експертів сходяться на думці, що це лише шантаж і спроба вибити собі вигідну позицію у війні проти України – від божевільного диктатора Путіна можна очікувати чого завгодно", – наголосили у ЦПД.

У ЦПД пояснили, якою буде відповідь Заходу на ядерну агресії РФ

Нагадаємо, у Польщі розкритикували Дуду за заяву про ядерну зброю

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