Якою може бути війна Росії з НАТО: експерт назвав можливі сценарії

Хоча війни може взагалі не статися, НАТО має бути готовим до найгірших сценаріїв.

На думку політтехнолога Бориса Тизенгаузена, заява норвезького генерала про "вікно" у 2-3 роки, яке мають країни НАТО, щоб підготуватися до потенційної війни з Росією, "витвережує", що само по собі вже добре.

Про це пише 24 канал.

Тизенгаузен вважає, що війни між РФ та НАТО у класичному розумінні може і не бути, але Альянс все одно повинен до цього підготуватися. \

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Він зазначив, що розвиток подій протягом найближчих кількох років може піти за багатьма різними сценаріями. Один з них – це продовження війни в Україні, що виснажить Росію. В такому разі країна-агресорка навряд чи зможе зібрати сили для нападу на НАТО. На думку Тизенгаузена один з найреалістичніших сценаріїв – обмін ударами і подальші перемовини сторін.

"Насправді потенційних варіантів є дуже багато. Це можуть бути обміни ударами, після яких всі сядуть за стіл переговорів. Найімовірніше, так і буде. Просто для Європи це страшніше звучить, ніж для Росії. Путін сяде собі в бункері, прилетять удари по Москві. Путіну все одно на населення. Він перемелює їх сотнями тисяч", – зазначив Тизенгаузен.

Експерт додав, що саме припущення можливого нападу РФ на НАТО лише за 2-3 роки є правильним, адже дозволяє підготуватися до найгірших сценаріїв. Хоча війни може взагалі не статися.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що у країн НАТО є ще приблизно два-три роки, щоб підготуватись до можливого збройного конфлікту з Росією. Він зазначив, що Альянс має бути готовим до всього, що може статися.

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