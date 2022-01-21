Якщо буде війна, програє вся світова спільнота - Зеленський про наслідки вторгнення РФ до України

Якщо буде війна, програє вся світова спільнота - Зеленський про наслідки вторгнення РФ до України

Якщо в такій ситуації Україна залишиться на самоті, це буде помилкою всього світу, впевнений Зеленський.

Президент Володимир Зеленський вважає, що через можливе вторгнення РФ до України програє вся світова спільнота. Він попередив Європу, що це буде потужна війна, в якій буде втрачено багато життів.

Про це очільник держави заявив в інтерв’ю американському виданню The Washington Post.

"Якщо нам доведеться захищатися від однієї з найпотужніших армій світу, то це буде війна. І це буде дуже потужна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів будуть втрачені. Україна постраждає, постраждає Росія, європейські країни, сусідні з Україною країни постраждають; а на тих, хто розташовується далі, вплине міграційна криза", – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, якщо в такій ситуації Україна залишиться на самоті, це буде помилкою всього світу.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що в разі вторгнення Росія може окупувати Харків. І це буде "початком широкомасштабного вторгнення".

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